Hasil Drawing 16 Besar Liga Champion : Barcelona vs PSG, Ini Lawan Madrid, Juventus, Liverpool dll

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil drawing atau undian Liga Champions (UEFA Champions League / UCL) 2020/2021Senin (14/12/2020) babak 16 mempertemukan Barcelona vs Paris Saint-Germain (PSG) Atletico Madrid vs Chelsea, Atalanta vs Real Madrid.

Ya, Neymar yang kini memperkuat PSG akan reuni dengan mantan klubnya Barcelona.

Sementara Di babak 16 besar Liga Champions, Liverpool akan menghadapi RB Leipzig, yang menggugurkan Manchester United di fase grup.

Sementara juara bertahan Bayern Muenchen akan melawan wakil Itali Lazio.

Pengundian atau drawing babak 16 besar Liga Champions terdiri dari delapan tim juara grup dan runner-up.

Juara grup dan runner-up yang berada dalam grup yang sama tidak akan bertemu di babak 16 besar.

Tim-tim yang berada dalam satu negara yang sama pun tidak akan saling bertemu di babak 16 besar.

Juara grup akan memainkan laga tandang terlebih dahulu, baru pada leg kedua akan bermain di kandang.

Leg pertama Babak 16 besar Liga Champions dijadwalkan pada 16/17/23/24 Februari 2021 waktu setempat.

Hasil Undian / Drawing Liga Champions 2020/2021