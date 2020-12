Hasil Drawing Liga Eropa Crvena Zvezda vs AC Milan, Man United vs Real Sociedad Ini Lengkapnya

Manajer Norwegia Manchester United Ole Gunnar Solskjaer menggantikan gelandang Manchester United Inggris Jesse Lingard selama pertandingan sepak bola leg kedua UEFA Europa League 16 terakhir antara Manchester United dan Linzer ASK di Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 5 Agustus 2020.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Drawing 32 besar Liga Europa musim 2020-2021 telah berlangsung di Markas UEFA, Nyon, Swiss, Senin (14/12/2020) malam.

Sesuai hasil undian Liga Eropa atau drawing Europa League, terdapat laga-laga sengit yang tersaji di antaranya Manchester United vs Real Sociedad, Benfica vs Arsenal dan Crvena zvezda vs AC Milan.

Tim asal inggris yang harus turun dari Liga Champions ke Liga Europa, Manchester United akan menghadapi wakil Spanyol, Real Sociedad.

Tim asal Spanyol itu tidak bisa dipandang remeh Paul Pogba dkk, pasalnya Real Sociedad memimpin klasemen sementara Liga Spanyol di atas Real Madrid dan Barcelona.

Sedangkan tim asal Italia, AC Milan akan menghadapi tim asal Serbia, Crvena Zvezda.

Zlatan Ibrahimovic dkk diprediksi mampu mengatasi Crvena untuk melaju ke babak 16 besar Europa League.

Pasalnya, AC Milan berhasil unggul pada musim 2006/2007 denga skor agregat 3-1 (1-0 kandang, 2-1 tandang).

Dua tim besar yang biasanya sering berlaga di Liga Champions, Benfica dan Arsenal akan saling bertemu.

Wakil kota London lainnya, Tottenham Hotspur akan menghadapi perlawanan Tim Wolfsberg.

Berikut hasil sementara Drawing Liga Europa (tim-tim utama):