LIVE RCTI! Babak Showcase Indonesian Idol Malam Ini, Pertama Kali Kontestan Perfoma Tanpa Penonton

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ajang Indonesian Idol Spesial Season memasuki babak baru yakni babak Live Show atau Showcase.

Babak Showcase bisa dikatakan menjadi tantangan baru, karena atmosfernya jelas berbeda dengan babak Audisi dan Eliminasi.

24 kontestan akan perform di hadapan juri dengan tata panggung serta cahaya yang lebih megah dari sebelumnya.

Tayangan akan disiarkan secara langsung dan Live Streaming RCTI dari studio RCTI pukul 21.00 WIB.

Dewan juri yakni Ari Lasso, Maia Estianty, Judika, Rossa dan Anang Hermansyah, jelas tugas mereka sebagai juri semakin berat.

Tayangan Indonesian Idol Special Season telah memasuki pekan kelima, Senin (14/12/2020).

Pertama kali Indonesian Idol live secara langsung di studio RCTI tanpa penonton. Meski demikian, antusias pemirsa di rumah tetap terjaga di tengah musim pandemi sekarang.

"Idol Lovers! Are you ready for the first Live Performance?

Siap-siap ya dengan penampilan-penampilan dari kontestan #IndonesianIdol yang semakin keren malam ini pukul 21.00 WIB di RCTI, " tulis admin Indonesian Idol ID pada postingan di instagram.

Berikut antusias warganet yang Banjarmasinpost.co.id temui.

"Huhh.. Finnaly.. Live show tiba.. Gak sabar melihat komen komen netizen ke peserta, " kata salah satu netizen.