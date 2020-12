VIDEO Mantan Kepala Dinas Perdagangan Kotabaru Ini Duduk Jadi Terdakwa

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga mantan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kotabaru, Dr Drs Mahyudiansyah MAP, duduk sebagai terdakwa dalam dugaan kasus korupsi di PN Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (14/12/2020).

Duduk sebagai terdakwa karena kasus dugaan korupsi pada pembagunan Pasar Rakyat Sukorame di Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, berlangsung pada 2017.

Pada sidang dengan materi pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Pinto Ariwibowo SH dari Kejaksaan Negeri Kotabaru, dikatakan, terdakwa waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kotabaru. Serta, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) .

Terdakwa secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri, dengan saksi H Dedi Sunardi MBA (terpidana) selaku konsultan pengawas dan Direktur PT Saijaan Engineering, serta saksi Sukirno Prasetyo (terpidana) selaku Kepala Cabang PT Mutiara Indah Abadi (PT MIA) di Kotabaru.

Dikatakan JPU, berdasarkan uraian di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi perbuatan tindak pidana korupsi.

Karena, terdakwa telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggara (KPA).

Tidak melaksanakan kewajibannya dalam pelaksanaan pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat sukorame Desa Tegalrejo, Kabupaten Kotabaru, tahun anggaran 2017, sehingga negara dirugikan Rp 2.283,539.534.

Oleh JPU , terdakwa didakwa pasal primair , yakni pasal 2 ayat (1) jo 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kemudian, pasal subsider, yakni pasal 3 jo 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana, telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atas dakwaan JPU, penasihat hukum terdakwa, yakni Rahadiannor SH, setelah berdiskusi dengan terdakwa, mengatakan, tak melakukan eksepsi.

Oleh majelis hakim yang dipimpin Sutisna Sawasti SH, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi pada 4 Januari 2020 .

Sekedar diketahui, kasus ini terjadi pada 2017 dengan anggaran untuk pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat Sukorame Desa Tegal Rejo Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 senilai Rp 6 miliar.

(Banjarmasinpost.co.id/Irfani)