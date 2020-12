Susunan Pemain Juventus vs Atalanta Liga Italia Live RCTI & Bein Sports 2, Ronaldo Main

Prediksi Susunan Pemain Juventus vs Atalanta di Liga Italia via Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI, Kamis (17/12/2020) malam.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Juventus vs Atalanta di laga lanjutan Liga Italia, Kamis (17/12/2020) dini hari WIB via Bein Sports dan Live Streaming RCTI. Cristiano Ronaldo main.

Masing-masing tim mengincar kemenangan demi gengsi serta menjaga asa dalam perebutan scudetto.

Hingga pekan ke-11 Serie A, Juventus sama sekali belum tersentuh kekalahan.

Bianconeri mengoleksi 23 poin dan bertengger di tangga 4 klasemen sementara dengan torehani 6 kali menang dan 5 seri.

Cristiano Ronaldo tampil baik di musim ini dengan mengemas 10 dari 23 gol yang telah dilesakkan Juventus di Liga Italia.

Di sisi lain, Atalanta musim lalu finish di posisi 3 saat ini masih bertengger di peringkat 8 klasemen.

Skuad asuhan Gian Piero Gasperini mengumpulkan 17 poin hasil dari merebut 5 kemenangan, 2 seri dan 3 kekalahan.