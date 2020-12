Bali United dan Borneo FC Saling Sindir di Twitter, Diawali di Foto Saat Melawan Arema FC di Liga 1

Bali United vs Borneo FC di Liga 1 2018 lalu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aksi kocak kedua akun twitter official tim sepakbola Indonesia, Bali United dan Borneo FC menjadi sorotan warganet.

Kedua tim saling berbalas twit sambil memberikan emoticon sindiran pada Rabu (16/12/2020).

Semua itu diawali dari unggahan foto Bali United saat timnya bertandang ke markas Arema FC di stadion Kanjuruhan Malang pada Liga 1 Indonesia musim lalu.

"On This Day, Std. Kanjuruhan, Malang Arema vs Bali United." tulis akun twitter Bali United.

Unggahan tersebut dikomentari akun twitter Borneo FC @PusamaniaBorneo dengan memplesetkan kalimat on this day menjadi '#OnDisDey FC' diiringi emoticon tertawa dan kepalan tangan.

Mengetahui hal tersebut, Bali United langsung membalas komentar tersebut dengan emoticon juga.

"#laporFC (emot julur lidah)," balas twit Bali United.

Tak berselang lama, Borneo FC menyindir dengan kata #hapusFC, ya beberapa waktu Bali United memang menghapus twit mereka mengenai sindiran kepada pelatih yang tidak melatih atau 'Kuch yang gak ngeKuch.'

Bali United pun kembali membalas bhawa mereka bukan klub yang terbawa perasaan.

"Yang penting kita bukan #baperFC" balas Bali United pada Borneo FC.