Bantu Kembangkan Wisata dan Pertanian, Kampus di Tala ini Sharing dengan Sejumlah Pakar Mancanegara

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Karakter penduduk Kalimantan Selatan (Kalsel), termasuk di Kabupaten Tanahlaut (Tala), yang lekat nuansa religi menjadi peluang tersendiri untuk pengembangan sektor kepariwisataan.

Sejumlah daerah di Kalsel termasuk di Tala juga menyimpan potensi wisata religi selain wisata umum lainnya.

Pengembangannya perlu dipacu lagi agar kian memantik peningkatan kunjungan wisatawan.

"Kami juga ingin turut membantu pemerintah daerah mengembangkan wisata termasuk wisata religi di daerah ini. Karena itu kami menggelar konferensi virtual yang melibatkan sejumlah pakar dari sejumlah kampus mancanegara," ucap Sukma Firdaus, wakil direktur Bidang Akademik Politeknik Negeri Tala, Kamis (17/12/2020).

Ia menuturkan selama dua hari hingga Kamis hari ini pihaknya menggelar konferensi internasional bertajuk PICTA for Future. PICTA singkatan dari Politala International Conference on Tourism and Agricultura.

"Kegiatan ini masih bagian dari rangkaian pemaknaan Hari Jadi ke-55 Kabupaten Tala yang kami lakukan. Bisa dikatakan PICTA ini lanjutan dari forum discussion group yang telah kami laksanakan pekan lalu," jelas Sukma.

Ia mengatakan Tala juga memiliki potensi wisata religi yang kuat.

Setidaknya saat ini telah ada satu objek wisata religi ternama di daerah ini yakni Makam Datu Pamulutan di Pulau Datu, Desa Tanjungdewa, Kecamatan Panyipatan.

