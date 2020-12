VIDEO Politala Gelar Konferensi Internasional untuk Bantu Majukan Wisata Kabupaten Tala

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Sejumlah daerah di Kabupaten Tanah Laut (Tala), Provinsi Kalimantan Selatan, menyimpan potensi wisata religi selain wisata umum lainnya.

Upaya untuk lebih memajukannya, perlu dipacu lagi agar kian memantik peningkatan kunjungan wisatawan.

"Kami membantu pemerintah daerah upaya memajukan wisata, termasuk wisata religi. Karena itu, kami menggelar konferensi virtual yang melibatkan sejumlah pakar dari sejumlah kampus mancanegara," ucap Sukma Firdaus, Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Negeri Tanah Laut (Politala) kepada Banjarmasinpost.co.id, Kamis (17/12/2020).

Selama dua hari, pihaknya menggelar konferensi internasional bertajuk PICTA for Future. PICTA singkatan dari Politala International Conference on Tourism and Agricultura.

Baca juga: Bupati Tala Sukamta Sebut Perempuan Salah Satu Garda Terdepan Perangi Covid-19

Baca juga: Hibahkan Lahan 8 Hektare, Pemkab Tala Dukung Politala Jadi Universitas di Kabupaten Tanahlaut,

"Kegiatan ini masih bagian dari rangkaian pemaknaan Hari Jadi ke-55 Kabupaten Tala yang kami lakukan. Bisa dikatakan PICTA ini lanjutan dari forum discussion group yang telah kami laksanakan pekan lalu," jelas Sukma.

Ia menambahkan, Kabupaten Tala juga memiliki potensi wisata religi yang kuat. Salah satunya adalah Makam Datu Pamulutan di Pulau Datu, Desa Tanjungdewa, Kecamatan Panyipatan.

Malalui konferensi internasional tersebut, ucap Sukma, banyak manfaat yang didapat. Termasuk, berbagi pengalaman mengelola wisata seperti yang dipaparkan Muhammad Yaseen, profesor dari National Textile University, Faisabalad, Pakistan.

Narasumber lainnya dari mancanegara adalah Tanima Bhattacharya dari India (Post Doctoral Reasearcher, School of Chemistry and Chemical Engineering, Hubei University, Faculty Member, Novel Global Community Education Foundation, Australia.

Baca juga: Pemkab Tala Siapkan Anggaran Rp 40 Miliar untuk Premi BPJS, Seluruh Warga Tanahlaut Gratis Berobat

Baca juga: Catut Petinggi Kampus Politala Kabupaten Tanahlaut, Pelaku Tipu Mahasiswa Modus Begini

Lalu, dari Filipina, Macario G Gayeta (Professor, Researcher, International Reviewer, Section Editor at Seinsense Business Review, University of the East Caloocan).