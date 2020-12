Jadwal Liga Inggris Pekan 14 Live Net TV dan Mola TV, Liverpool, MU & Leicester vs Tottenham Main

Jadwal Liga Inggris Pekan 14 Mulai Sabtu (19/12/2020) di Net TV dan Mola TV, Liverpool, Manchester United, Everton vs Arsenal & Leicester vs Tottenham

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris Pekan 14 akan mempertemukan Manchester United vs Leeds United Minggu (20/12/2020) jam 23.30 WIB. Ada pula Crystal Palace vs Liverpool yang akan tayang via Live Streaming Net TV?.

Jadwal siaran langsung Liga Inggris di Net TV dan Live Streaming Mola TV akan mulai berlangsung Sabtu (19/12/2020) malam ini WIB. Selain itu ada jjuga laga Southampton vs Manchester City, Everton vs Arsenal dan Leicester vs Tottenham Hotspurs.

Sementara belum ada konfirmasi jadwal Jadwal Liga Inggris yang tayang di Net TV. Seperti biasa ada dua laga Premier League yang tayang di televisi. Apakah Manchester United vs Leeds, Crystal Palace vs Liverpool atau Leicester vs Tottenham Hotspurs.

Siaran Langsung Liga Inggris pekan 14 akan dibuka pertandingan pemuncak Liverpool akan menghadapi Crystal Palace Sabtu (19/12/2020) jam 19.30 WIB.

Namun laga MU vs Leeds United tak kalah menyita perhatian.

Manchester United menjamu Leeds United di kandang sendiri Stadion Old Trafford. Musim ini MU lebih kerap memang di kandang lawan ketimbang di markas sendiri.

Marcus Rashford pun ingin mengembalikan keangkeran Old Trafford setelah Manchester United malah ganas di luar kandang.

Sejauh ini Machester United telah meraih kemenangan 10 kali pada pertadingn tandang terakhir yang telah dilakoni pada pentas Liga Inggris.