Jadwal Liga Italia di RCTI & Bein Sports 2, Laga Sulit AC Milan, Inter Untung, Parma vs Juventus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Liga Italia Serie A memasuki pekan 13, yang diwarnai sejumlah laga menarik seperti big match Sassuolo vs AC Milan. BErikut laga-laga yang tayang di RCTI dan Bein Sports 2.

Jadwal siaran langsung Liga Italia di RCTI sementara ini terkonfirmasi akan menayangkan 3 laga yakni Parma vs Juventus, Atalanta vs AS Roma dan Lazio vs Napoli.

Jadwal pertandingan Liga Italia Sassuolo vs AC Milan adalah pada Minggu (20/12/2020) yang tayang lewat TV Online Bein Sports 2.

Setelah menuai hasil imbang di pekan 12, AC Milan dipastikan akan menghadapi laga tak mudah dalam beberapa waktu kedepan di kompetisi Liga Italia.

Tim berjuluk Rossoneri itu dijadwalkan akan menghadapi Sassuolo dan Lazio sebelum pergantian tahun kalender 2021.

Bukan perkara mudah bagi AC Milan untuk bisa mengatasi perlawanan baik melawan Sassuolo maupun Lazio.

Apalagi laju konsistensi AC Milan cukup terhambat dengan dua hasil imbang yang diperolehnya dalam dua laga terakhir.

Ditambah AC Milan harus bersusah payah demi memastikan satu poin lantaran mereka harus tertinggal gol terlebih dahulu dari lawan-lawannya.

Dilansir dari Tribunnews, dalam laga berikutnya, AC Milan dijadwalkan akan melakoni laga tandang melawan Sassuolo, Minggu (20/12/2020) malam.

AC Milan tentu berharap sosok Zlatan Ibrahimovic bisa diturunkan dalam laga tersebut.