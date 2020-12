Sisihkan 65 Peserta, Berikut 5 Finalis Lomba Cipta Lagu Bank Kalsel

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Melalui serangkaian tahapan dan penjurian yang ketat dan sengit dari tim dewan juri, secara resmi telah diumumkan lima finalis Lomba Cipta Lagu Bank Kalsel (CLBK), Jumat (18/12/2020).

Pengumuman berlangsung di Kantor Pusat Bank Kalsel di Banjarmasin, dan ditayangkan secara live di Youtube, Facebook, dan Instagram.

Ketua Dewan Juri Lomba Cipta Lagu Bank Kalsel, Susyam Widiantho mengungkapkan, 65 peserta yang telah berpartisipasi mengirimkan karya memiliki kualitas yang bagus, sehingga pihaknya sedikit kesulitan menentukan lima finalis yang akan berlaga di babak final.

Baca juga: Jatah Warisan Lina untuk Anak Teddy Diungkit Sule, Suami Nathalie: Dia Kan Adik Tiri

Baca juga: Kondisi Rumah Tangga Aura Kasih dan Eryck Amaral Disorot, Hapus Foto Pernikahan dan Saling Unfollow

Baca juga: Insiden Agnez Mo Tak Salami Soimah Jadi Sorotan, sang Diva Akhirnya Buka Suara

"Yang lolos ke grand final yakni peserta No 28 Hanny dan Abie, No 52 Jef, No 34 Nahap, No 29 The Friends Band, dan No 15 Widya Angela. Pengumuman ini didasarkan pada abjad bukan urutan penilaian," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Kepala Divisi Corporate Secretary Bank Kalsel, Suriadi menambahkan, bagi yang belum masuk final masih ada kesempatan memperebutkan kategori video terfavorit yakni karya yang mendapatkan like terbanyak di Instagram Bank Kalsel.

Batas like ditutup pada 23 Desember 2020 sebelum pengumuman pemenang.

Babak Grand Final dilaksanakan pada Rabu (23/12/2020) nanti bertempat di Mercure Hotel Banjarmasin.

Lima peserta akan beradu menampilkan karyanya secara langsung di hadapan dewan juri.

Sementara, Direktur Utama Bank Kalsel, Agus Syabarrudin menuturkan, sebagai apresiasi kepada peserta lomba CLBK, pihaknya juga memberikan kategori tambahan yaitu CLBK terunik yang memiliki ciri khas, CLBK Terdiginik, perpaduan digital dan etnik, serta CLBK Ter-Bank Kalsel yang mana lirik karya lagu yang dibuat sangat mewakili culture dan visi misi Bank Kalsel.

"Kategori tambahan tersebut permintaan khusus dari direksi dan manajemen. Apresiasi dari kami untuk semua peserta yang keren dan hebat dalam berkarya," ucapnya.

Dalam tahapan seleksi lomba CLBK, Agus menyebutkan, tak hanya peserta saja yang diseleksi namun juga tim juri yang benar-benar dipilih paling berkompeten sehingga menghasilkan pemenang yang terbaik.

"Adanya lomba ini kami harapkan sebagai salah satu wujud nyata Bank Kalsel sebagai Bank Pembangunan Daerah untuk bisa menumbuhkembangkan kreativitas orang-orang Banua dan mudah-mudahan nanti juga akan bersama-sama dengan Kalsellennial yaitu klubnya karyawan Bank Kalsel untuk bisa terus mengembangkan dari sisi sosial keagamaan, sisi budaya sen, kemudian sisi olahraga," paparnya.

Total hadiah yang diperebutkan senila Rp 27 juta, rinciannya juara 1 Rp 10 juta, juara 2 Rp 7 juta, juara 3 Rp 5 juta, juara video terbaik Rp 2 juta, juara favorit Rp 1 juta serta hadiah tambahan dari direksi dan manajemen untuk kategori CLBK Terunik, CLBK Terdiginik, dan CLBK Ter-Bank Kalsel.

(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)