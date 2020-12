Ini Keunggulan Power Weight Ratio pada All New Aerox 155 Connected

All New Aerox 155 Connected menawarkan gaya berkendara motorsport, namun tetap praktis untuk dikendarai seperti menggunakan motor skutik.

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID – All New Aerox 155 Connected telah resmi mengaspal di Indonesia.

Kehadirannya yang membawa banyak pembaharuan sukses menyedot perhatian para pencinta otomotif roda dua tanah air.

Sebagai MAXi Sport Scooter, All New Aerox 155 Connected menawarkan gaya berkendara motorsport, namun tetap praktis untuk dikendarai seperti menggunakan motor skutik.

All New Aerox 155 Connected menawarkan gaya berkendara motorsport, namun

tetap praktis untuk dikendarai seperti menggunakan motor skutik. (Yamaha Indonesia)

Hal tersebut didukung melalui desain body motor yang tajam sehingga memberikan kesan sporty dan aerodinamis, fitur-fitur modern yang mendukung aktivitas berkendara seperti Y-Connect, serta performa mesin yang terbaik di kelasnya.

Terkait urusan performa, All New Aerox 155 Connected dibekali Total New Engine Blue Core 155 berpendingin cairan yang telah dilengkapi dengan teknologi VVA.

Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 11.3kW / 8.000rpm serta torsi maksimum sebesar 13.9Nm / 6.500rpm.

All New Aerox 155 Connected menawarkan gaya berkendara motorsport, namun tetap

praktis untuk dikendarai seperti menggunakan motor skutik. (Yamaha Indonesia)

Dengan berat isi (perhitungan berat termasuk oli dan bensin) 125 kg, All New Aerox 155 Connected memiliki Power Weight Ratio (PWR) terbaik kelasnya.

PWR sendiri merupakan perbandingan rasio antara bobot motor dengan tenaga atau power yang dihasilkan oleh mesin.



Bobot motor yang ringan dipadukan dengan power yang besar akan menghasilkan PWR yang baik.

All New Aerox 155 Connected menawarkan gaya berkendara motorsport, namun tetap

praktis untuk dikendarai seperti menggunakan motor skutik. (Yamaha Indonesia)

Dengan demikian motor bisa memiliki akselerasi yang lebih responsif ketika diajak bermanuver dan mudah dalam mencapai top speed.