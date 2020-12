Jadwal Siaran Liga Italia Malam Ini Live RCTI & Bein Ada Parma vs Juventus, AC Milan & Inter Besok

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia Serie A malam ini di RCTI dan TV Online Bein Sport akan menyangkan sejumlah laga menarik. Berikut laga Serie A yang tayang di RCTI dan Bein Sports 1.

Stasiun TV RCTI pekan ini hanya akan menayangkan 3 laga yakni Parma vs Juventus, Atalanta vs AS Roma dan Lazio vs Napoli.

Jadwal Liga Italia malam ini di RCTI dan Bein Sports 1 akan menyajikan laga Parma vs Juventus yang berlangsung Minggu (20/12/2021) jam 02.45 WIB.

Sementara Jadwal pertandingan big match Liga Italia Sassuolo vs AC Milan adalah pada Minggu (20/12/2020) malam yang tayang lewat TV Online Bein Sports 2.

Pekan ini cukup berat bagi pemuncak Klasemen Liga Italia AC Milan.

Setelah menuai hasil imbang di pekan 12, AC Milan dipastikan akan menghadapi laga tak mudah dalam beberapa waktu kedepan di kompetisi Liga Italia.

Tim berjuluk Rossoneri itu dijadwalkan akan menghadapi Sassuolo dan Lazio sebelum pergantian tahun kalender 2021.

Bukan perkara mudah bagi AC Milan untuk bisa mengatasi perlawanan baik melawan Sassuolo maupun Lazio.

Apalagi laju konsistensi AC Milan cukup terhambat dengan dua hasil imbang yang diperolehnya dalam dua laga terakhir.

Ditambah AC Milan harus bersusah payah demi memastikan satu poin lantaran mereka harus tertinggal gol terlebih dahulu dari lawan-lawannya.