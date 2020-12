Perubahan Rambut Mikhayla Putri Nia Ramadhani Disorot, Mirip Istri Ardi Bakrie

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penampilan Mikhayla Zalindra Bakrie, putri sulung Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie mencuri perhatian.

Ya, sejak masih balita, Mikha, begitu ia sapa, memang memiliki paras yang cantik menurun dari sang Mama, Nia Ramadhani.

Nah, tahun 2020 ini, usia Mikha genap 8 tahun.

Kini Ia tumbuh menjadi bocah cilik yang cantik dan pintar memiliki sejumlah bakat.

Baca juga: Syahrini Dibalut Celana Kulit Ketat, Penampilan Istri Reino Barack di Cover Majalah 2021

Baca juga: Tatapan Betrand Peto Pada Sarwendah yang Ubah Penampilan, Istri Ruben Onsu : I Love You

Mikha disebutkan oleh Nia Ramadhani sudah bisa mengeksplor penampilannya sendiri.

Bahkan Ia juga kerap tampil stylist meski terbilang baru kanak-kanak.

Tak heran jika Mikha sudah punya keinginan untuk mengubah gaya rambutnya.

Meniru sang Ayah dan sang Mama yang juga kerap berganti warna rambut, Mikha tak mau ketinggalan.

Baru-baru ini Mikha ke salon mengubah warna rambutnya dan menyebut "new year new me".

Jelang tahun baru, Mikha juga ingin tampil "baru".