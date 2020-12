BERLANGSUNG Link NET TV Tottenham vs Leicester di TV Online Liga Inggris, Harry Kane Starter

Sedang Berlangsung Live Streaming Tottenham vs Leicester di Liga Inggris, Minggu (20/12/2020) via Live Streaming Mola TV, Jamie Vardy dan Harry Kane

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Live Streaming Tottenham vs Leicester di laga lanjutan Liga Inggris, Minggu (20/12/2020) WIB via Live Streaming Mola TV. Adu tajam Jamie Vardy dan Harry Kane.

Saat ini Sedang Berlangsung duel Liga Inggris antara Tottenham vs Leicester City via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan Live Streaming Net TV mulai pukul 21.15 WIB.

Link Live Streaming Tottenham vs Leicester bisa diakses via Live Streaming Mola TV yang ada di artikel ini. Cek Prediksi Susunan Pemain, Jamie Vardy dan Harry Kane main.

Duel Tottenham vs Leicester City di Liga Inggris dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau download Aplikasi Mola.TV di Appstore, Google Play dan Live Streaming TV Online di www.mola.tv dan via Live Streaming Net tv

Baca juga: Hasil Tottenham vs Leicester City - Gol Penalti Jamie Vardy, Skor 0-1 di Babak Pertama

Baca juga: SESAAT LAGI Link TV Online Tottenham vs Leicester di Liga Inggris, Live Mola TV via www.mola.tv

Baca juga: BERLANGSUNG Link RCTI Sassuolo vs AC Milan Liga Italia dan TV Online Bein Sports 2, Hauge Starter

Baca juga: BERLANGSUNG Link TV Online Inter Milan vs Spezia di Bein Sports 1 Liga Italia, Lukaku Main

Di klasemen Liga Inggris, Tottenham Hotspur sejauh ini ada di peringkat 2. Selain mengumpulkan total 5 kemenangan, tim ini sudah merasakan 2 kali hasil imbang dan menderita 1 kali tumbang.

Performa Tottenham Hotspur sepanjang musim dapat diukur dari aspek penguasaan bola mereka.

Data OptaJoe menunjukkan Lilywhites tercatat mampu menciptakan 3545 umpan akurat dari total 4269 kali umpan.

Jika dilihat lebih jauh, Lilywhites menghasilkan 664 umpan akurat di sepertiga terakhir lapangan.

Dari statistik yang demikian, jumlah keberhasilan Tottenham Hotspur dalam menciptakan open play (permainan terbuka) adalah 3405 dari 77 percobaan.

Skema ini membuahkan 15 gol dari permainan terbuka yang diterapkan pelatih Tottenham Hotspur José Mourinho.