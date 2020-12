Jadwal Siaran Liga Italia Malam Ini Live RCTI Tak Ada Inter & AC Milan, Tapi Roma & Lazio vs Napoli

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia Serie A malam ini di RCTI dan TV Online Bein Sports akan menyangkan sejumlah laga menarik. Berikut laga Serie A yang tayang di RCTI dan Bein Sports 1.

Dua penguasa Klasemen Liga Italia akan bermain malam ini Minggu (20/12/2020) yakni AC Milan dan Inter Milan. Namun pertandingan keduanya tak tayang di stasiun TV lokal RCTI.

Pertandingan Sassuolo vs AC Milan dan Inter Milan vs Sassuolo akan ditayangkan TV Online Bein Sports pada jam 21.00 WIB.

Sassuolo vs AC Milan bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Bein Sports 2, sedangkan Inter Milan vs Spezia di Bein Sports 1.

Stasiun TV RCTI malam ini akan menayangkan 2 pertandingan Liga Italia Serie A yakni Atalanta vs AS Roma dan Lazio vs Napoli yang berlangsung Senin (21/12/2020) dini hari.

Pekan ini cukup berat bagi pemuncak Klasemen Liga Italia AC Milan.

Sang juara Juventus yang terus menuai kemenangan terus menguntit di papan Klasemen Liga Italia.

Malam tadi Juventus menang 0-4 dari Parma dan kini menyamai poin Inter Milan, dan hanya berselisih 1 poin dari AC Milan.

Setelah menuai hasil imbang di pekan 12, AC Milan dipastikan akan menghadapi laga tak mudah dalam beberapa waktu kedepan di kompetisi Liga Italia.

Tim berjuluk Rossoneri itu dijadwalkan akan menghadapi Sassuolo dan Lazio sebelum pergantian tahun kalender 2021.