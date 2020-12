LINK Bein Sports 1! Susunan Pemain Eibar vs Real Madrid di TV Online Liga Spanyol, Ramos Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Eibar vs Real Madrid di Liga Spanyol, Senin (21/12/2020) via Live Streaming Bein Sports 1, Sergio Ramos

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain, Head to Head dan Live Streaming Eibar vs Real Madrid di laga Liga Spanyol, Senin (21/12/2020). WIB via Live Streaming Bein Sports 1 belum tentu Live Streaming RCTI. Karim Benzema dan Sergio Ramos starter untuk curi momen pimpin Klasemen Liga Spanyol.

Siaran Langsung Liga Spanyol antara Eibar vs Real Madrid via Live Streaming TV Online Beinsports mulai pukul 02.55 WIB.

Link Live Streaming Eibar vs Real Madrid bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 1 belum tentu Live Streaming RCTI yang ada di artikel ini. Cek Prediksi Susunan Pemain, Karim Benzema dan Sergio Ramos main di misi pimpin Klasemen Liga Spanyol.

Duel Eibar vs Real Madrid di Liga Spanyol dapat diakses via Live Streaming TV Online di Beinsports.

Real Madrid berpeluang naik ke puncak klasemen Liga Spanyol apabila berhasil mencuri poin dari tim tuan rumah Eibar di lanjutan Liga Spanyol musim ini.

Real Madrid saat ini berada di posisi 3 dengan Real Sociedad dan Atletico Madrid.

Tim asuhan Zinedine Zidane itu pun mengantongi poin yang sama dengan dua tim di atasnya.

Apabila Atletico dan Sociedad gagal meraih poin penuh, tambahan 3 poin akan membawa Real Madrid ke puncak klasemen demi peluang mempertahankan gelar.

Tim Los Galacticos itu pun memiliki kepecayaan diri tinggi bertandang ke markas Eibar, tim yang saat ini berada di peringkat 12 Liga Spanyol.

Dalam lima pertemuan terakhirnya, Real Madrid berhasil menang 4 kali dan cuma sekali kalah pada 2018 silam.