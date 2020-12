SEPEKAN Melemah, Begini Nasib Rupiah Pekan Depan, Sentimen Ini Perlu Dicermati

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi melemah seiring belum disetujuinya paket stimulus di Amerika Serikat.

Pada pukul 9.53 WIB Jumat (18/12/2020), rupiah melemah 6 poin atau 0,05 persen ke posisi Rp14.114 per dolar AS dari posisi penutupan hari sebelumnya Rp14.108 per dolar AS.

Artinya, nilai tukar rupiah cenderung melemah dalam sepekan terakhir.

Seperti dilansir Bloomberg, pada perdagangan Jumat (18/12) rupiah ditutup koreksi 0,01% ke level Rp 14.110 per dolar Amerika Serikat (AS).

Bahkan dalam sepekan, kurs rupiah spot melemah 0,21% dari level Rp 14.080 per dolar AS hingga Jumat (11/12/2020) kondisi belum berubah.

Sedangkan kurs referensi Jisdor di Bank Indonesia (Jisdor) pada Jumat (18/12/2020) menguat 0,04% ke Rp 14.146 per dolar AS dan 0,31% dalam sepekan.

Analis Pasar Uang Bank Mandiri Reny Eka Putri mengungkapkan, pergerakan rupiah pada perdagangan Jumat dibuka dengan pelemahan tipis.

Sedangkan sesi perdagangan siang, pergerakannya relatif stabil menjelang penutupan.

"Seminggu terakhir rupiah melemah sekitar 10 poin-20 poin dibandingkan pekan lalu. Koreksi tipis hari ini merupakan technical correction, melihat data ekonomi domestik yang masih cukup baik," kata Reny kepada Kontan.co.id, Jumat (18/12).

Reny menjelaskan, kondisi tersebut tercermin dari inflasi Tanah Air yang masih rendah, cadangan devisa masih tetap tinggi, ditambah lagi, langkah Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 3,75% sesuai dengan ekspektasi pasar.

Reny menambahkan, kalaupun rupiah cenderung bergerak sideways pada perdagangan akhir pekan ini, itu karena adanya harapan akan kebijakan stimulus AS untuk mendorong konsumsi, sehingga membuat indeks dolar bergerak rebound.

Untuk pekan depan, Reny memprediksi pergerakan rupiah masih akan dipengaruhi oleh sentimen internal dan eksternal.

Dari domestik, kemungkinan tidak ada data reguler yang akan dirilis, sehingga progres vaksin Covid-19 akan menjadi perhatian pasar.

"Dari eksternal ada data penjualan rumah dan data tenaga tenaga kerja AS yang bakal dicermati pelaku pasar. Sehingga rupiah akan bergerak di kisaran Rp 14.100 per dolar AS hingga Rp 14.296 per dolar AS," tandasnya.

