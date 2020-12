Seusai Sosok Pemeran Video Syur Mirip Gisel Terbongkar Nanti, Pacar Wijin Diramal Bernasib Begini

via tribun-timur.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kasus Video Syur mirip artis Gisella Anastasia masih saja jadi perbincangan. Mantan istri Gading Marten pun terus disorot.

Apalagi setelah pengacara Hotman Paris memberi pernyataan soal curhat Gisel membuat publik mengaitkannya dengan video mesum 19 detik.

Bukan hanya itu, pasca merebaknya video syur yang mirip Gisel, banyak ahli tarot yang menjelaskan pandangan mereka mengenai kasus ini.

Salah satunya Denny Darko. Melalui kanal Youtube-nya pada Minggu (20/12/2020), sang peramal coba membaca situasi yang akan terjadi kepada Gisel berdasarkan kartu tarot.

Baca juga: Ternyata Vicky Prasetyo Belum Direstui Ibu Kalina Ocktaranny, Raffi Ahmad Beri Sindiran

Setelah sebelumnya ramalan Denny mengatakan bahwa permasalahan ini akan berlangsung lama hingga 2021.

Kali ini dirinya kembali mengungkapkan bahwa akan ada seseorang yang mencoba untuk berbicara kaitannya dengan video syur tersebut.

Namun belum diketahui pasti siapakah yang akan berbicara, apakah sang pelaku atau orang lain.

"Yang saya lihat lagi di sini, dari five of swords adalah munculnya sebuah speak up, satu orang yang akhirnya melakukan pengakuan."

"Nah apakah ini dari pihak pelakunya atau siapa tapi sepertinya akan mengarah ke sini," jelas Denny sembari menunjukan kartu tarot.

Denny kembali membacakan kartu selanjutnya dan mengungkapkan jika permasalahan Gisel ini akan berdampak pada kariernya.