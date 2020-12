Keadaan Pevita Pearce yang Positif Covid-19, Teman Main Game Ariel NOAH Tak Bisa Mengecap Rasa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah terpapar Covid-19, Pevita Pearce mengungkap kondisinya kini. Rupanya, teman main game Ariel NOAH itu belum bisa mengecap rasa dan mencium bau makanan.

Keadaan terkini Pevita Pearce itu diungkapkan dalam unggahan Instagram story miliknya.

Saat itu Pevita memberikan kesempatan followersnya untuk memberikan pertanyaan padanya.

Ada sebuah pertanyaan mengenai kondisinya saat ini apakah masih bisa merasakan rasa dan aroma makanan.

"Can you still taste and smell food?" kata salah seorang followers Pevita Pearce dikutip Tribunnews.com, Senin (21/12/2020).

"Nope," jawab Pevita singkat.

Tak lama berselang Pevita kembali mengunggah sebuah story di Instagramnya ketika ia mendapat kiriman sereal dari kekasihnya, Arsyah Rasyid.

Namun ia mengeluhkan karena Arsyah lupa mengirimkan susu padanya, meski begitu ia mendapatkan kiriman susu almond dari sahabatnya.

Pevita bersyukur mendapat kiriman makanan dari orang-orang tersayangnya meskipun ia belum bisa membedakan rasa air susu dan lainnya.

"Jadi aku minta pacar aku kirimin sereal, tapi dia gak ngirimin susu. Jadi gimana aku makan sereal tanpa susu?" tutur Pevita.