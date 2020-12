Sebab Utama Lesti Kejora Peringkat 5 Wanita Tercantik Dunia Diungkap Pihak Top Beauty World

BANJARMASINPOST.CO.ID - Munculnya kabar penyanyi dangdut Lesti Kejora masuk peringkat 5 Wanita Tercantik Dunia menuai reaksi. Bahkan pacar Rizky Billar sampai Trending di Twitter.

Terkait masuknya Lesty Kejora sebagai Wanita Tercantik Dunia ini, pihak Top Beauty World memberikan penjelasan.

Diketahui, Top Beauty World (TB World) baru saja mengumumkan hasil survei tahunannya.

Top Beauty World (TB World) mengumumkan daftar The Most Beautiful Women of 2020 pada Minggu (20/12/2020).

Menariknya, Lesti Kejora berhasil masuk dalam daftar tersebut.

Pedangdut berusia 21 tahun itu berada di urutan 5 dan mendapatkan 9148 poin.

Lesti Kejora juga berhasil mengalahkan sejumlah selebriti papan atas dunia seperti Lisa BLACKPINK, Emma Watson, Selena Gomez hingga Angelina Jolie.

Hasil dari survei tersebut sontak menuai beragam reaksi dari warganet.

Tak sedikit warganet terkejut melihat Lesti Kejora menempati peringkat 5.

Mereka bahkan mempertanyakan metode pihak Top Beauty World (TB World) dalam menentukan peringkat.