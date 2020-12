Jadwal Indonesian Idol Malam Ini, Maia, Judika, dan Rossa Masih Absen Jadi Juri

BANJARMASINPOST.CO.ID - Babak Showcase 3 Indonesian Idol Special Season diramaikan dengan berbagai kejutan.

Selain kembalinya Daniel Mananta sebagai host, ada juga tiga juri pengganti di Babak Showcase 3.

Penampilan idola baru dalam dunia tarik suara ini ditayangkan live di RCTI pukul 21.00 WIB.

Titi DJ, Kaka Slank, dan Fadly PADI Reborn ditunjuk untuk menggantikan absennya Maia Estianty, Judika, dan Rossa.

Dalam unggahan di Instagramnya, Rossa mengatakan dirinya masih membutuhkan waktu untuk istirahat. Rossa didiagnosa sakit tifus setelah merasa tidak enak badan dalam beberapa hari sebelumnya.

"Akhirnya tadi pagi aku memeriksakan diri dan ternyata aku sakit typus. Jujur sedih karena banyak acara-acara yang sudah ada terpaksa harus dibatalkan dan ditunda, tapi gimana lagi," tulisnya.

Penyanyi Rossa. (instagram rossa)

Sementara itu Judika dan Maia Estianty juga dikabarkan tengah sakit.

Saat membuka acara, Senin (21/12) Daniel Mananta meminta doa kepada para penonton untuk kesembuhan ketiga juri yang absen.

"Yang pastinya saya bilang dulu get well soon, di sini semua kita mendoakan untuk kesembuhan Boy William, Teh Ocha, Bunda Maia, dan Judika," kata Daniel Mananta.

Maia Estianty dan Bunga Citra Lestari (Youtube MAIA ALELDUL TV)

Tadi malam, Indonesian Idol akan memasuki Babak Wild Card di mana enam peserta memperebutkan sisa tempat untuk Babak Spektakuler Show.

Happy Andromeda akhirnya harus tersingkir tadi di babak Showcase Indonesian Idol .

