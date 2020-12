Jadwal Liga Champions Siaran Live SCTV, 16 Besar UCL Dibuka Leipzig vs Liverpool & Barcelona vs PSG

BANJARMASINPOST.CO.ID - Babak 16 besar Liga Champions (UEFA Champions League/ UCL) 2020/201 menjanjikan sejumlah laga mearik.

Jadwal babak 16 besar Liga Champions dimulai pada 16 Februari 2021 yang disiarkan langsung SCTV.

Ada Barcelona vs PSG juga Atletico Madrid vs Chelsea, Atalanta vs Real Madrid serta sejumlah pertandingan menarik lainnya menanti di 16 besar UCL musim ini.

Pertarungan antara Barcelona dan Paris Saint-Germain menjadi yang sangat menyita perhatian di babak 16 besar Liga Champions.

Bukan hanya karena keduanya saat ini dipandang sebagai kekuatan hebat di Eropa, melainkan juga duel emosional dua sahabat.

Dua sahabat yang dimaksud adalah Lionel Messi dan Neymar Jr.

Hubungan Messi dan Neymar memang pernah harmonis saat masih sama-sama membela Barcelona.

Bahkan, keduanya bersama dengan Luis Suarez berhasil membentuk trio paling mematikan pada masanya.

Namun, kali ini, keduanya akan saling bunuh pada babak 16 besar Liga Champions 2020-2021.

Laga Messi vs Neymar akan menjadi pembuka leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2020-2021 yang akan diadakan pada 16 Februari 2021.