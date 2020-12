Permainan Ayu Ting Ting dan Adit di Ruang Terbuka Terekam, Anak Abdul Rozak Menjerit

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pedangdut Ayu Ting Ting sering kali tepergok sedang menghabiskan waktu santainya dengan bermain bulu tangkis bareng Umi Kalsum, Abdul Rozak dan Adit Jayusman.

Bertempat di ruang terbuka yang ada di Dehalu Kafe milik Ayu, Adit terlihat menjadi pasangan sang biduan saat bermain bulu tangkis melawan tim Umi dan Ayah Rozak.

Tak ada yang salah dalam momen tersebut namun tingkah tak biasa Ayu Ting Ting saat bermain bulu tangkis menjadi sorotan.

Lantaran berada di sisi Adit Jayusman, ibu Bilqis nampak gugup dan grogi.

Baca juga: Larangan Sule ke Putri Delina, Suami Nathalie Holscher Ucap Syarat Hak Asuh Anak Lina dan Teddy

Baca juga: Perlakuan Manja Sarwendah ke Betrand Peto di Lokasi Syuting Disorot, Istri Ruben Onsu Pakai Daster

Sikapnya itu terekam dalam video unggahan akun instagram penggemar Ayu dan Adit, @ayditcouple pada Selasa (22/12/2020).

Berbaju bernuansa biru, Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman memperlihatkan kelihaiannya saat bermain badminton.

Jeritan Ayu Ting Ting, semangat menggebu-gebu dari Umi Kalsum dan Adit Jayusman serta wajah gembira Abdul Rozak mewarnai suasana kala itu.

"Seru banget si mereka. Kegiatan sederhana gini aja Uda buat bahagia ya ayy. Ibu sama mas Adit paling semangat banget main nya hihihi, " tulis admin @ayditcouple dalam kolom keterangan.

Berikut komentar dari netizen yang menyaksikan momen bahagia mereka.

"Ya Allah...bahagianya aq pagi" udah disuguhin vit A+ yg makin uwuuu,bahagia trs tth sayang we love you so much, " sebut @evit***.

Baca juga: Ucapan Gisella Anastasia di Postingan Terbaru, Pose Gisel & Wijin Disorot Pasca Video Syur 19 Detik