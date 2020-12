Bank Kalsel Raih Gold Award di Ajang Indonesia Operational Excellence Award III 2020

Bank Kalsel raih Gold Award The Big 7–Excellent kategori BPD Buku 2 di ajang Indonesia Operational Excellence Award III 2020

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bank Kalsel raih penghargaan Gold Award The Big 7–Excellent kategori BPD Buku 2 pada ajang Indonesia Operational Excellence Award III 2020 (IOEA-III-2020) yang diselenggarakan oleh Economic Review, di penghujung tahun 2020.

Dewan Juri menilai, kinerja operasional perusahaan berdasarkan data publik yang diperoleh dari website, laporan tahunan 2019 dan info publik.

Penilaian dilakukan kepada 1.000 perusahaan publik Tbk dan non Tbk, dimana penyaringan diawali dari kinerja keuangan, SDM, Pemasaran, IT dan operasional per Desember 2019.

Apresiasi tersebut diselenggarakan pada acara Indonesia Operational Zoominar 2020 yang diikuti oleh Lembaga Pemerintah, Perusahaan Tbk, BUMN, BUMD, maupun Perusahaan Swasta.

Penyerahan penghargaan ini dilaksanakan secara virtual yang dihadiri oleh Direktur Operasional Bank Kalsel, Ahmad Fatrya Putra, Jumat (18/12/2020) lalu.

Direktur Operasional Bank Kalsel, Ahmad Fatrya Putra menuturkan bahwa pihaknya bersyukur bisa kembali mendapatkan apresiasi atas kinerja perusahaan.

"Kami mengetahui tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah bagi industri keuangan. Akan tetapi kami di Bank Kalsel bisa terus meningkatkan performa perusahaan dan Alhamdulillah bisa mendapatkan apresiasi atas berbagai upaya yang kami lakukan," sambut Fatrya.

Penghargaan ini kian memacu Bank Kalsel untuk terus meningkatkan prestasi dan kinerjanya sebagai Bank Pembangunan Daerah untuk terus memberikan layanan terbaik bagi nasabah dan masyarakat pada umumnya.

"Pencapaian ini merupakan wujud dari komitmen dan dedikasi Bank Kalsel memberikan yang terbaik bagi seluruh stakeholder dan shareholder. Tentunya, penghargaan ini tak lepas dari dukungan pemerintah daerah dan nasabah setia Bank Kalsel," tambahnya.

Indonesia Operational Excellence Award III 2020 merupakan acara tahunan yang telah digelar untuk ketiga kalinya.

Penghargaan ini digelar oleh Economic Review bersama dengan PQI Consultant, Indonesia–Asia Institute, dan Ideku Group. (AOL/*)