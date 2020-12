Dari Kulit Hewan, Persembahan Reino Barack ke Syahrini di Jepang Disorot, Kakak Aisyahrani Ucap Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jelang perayaan Tahun Baru 2021, Syahrini yang sedang berlibur di Jepang mendapatkan kado istimewa dari Reino Barack. Kakak Aisyahrani sampai bereaksi begini.

Rumah tangga pasangan penyanyi Syahrini dengan pengusaha berdarah Jepang ini memang tak henti - hentinya menjadi sorotan.

Berbagai gaya hidup glamour yang selalu ditunjukan oleh pasangan fenomenal ini kerap menjadi bahan perbincangan lantaran harganya yang fantastis.

Selalu tampil mesra dan senantiasa menunjukan kekompakan di berbagai kesempatan, Syahrini dibuat melayang kala mendapatkan hadiah sepatu idaman yang diberikan oleh Reino Barack.

Kebahagian mantan rekan duet Anang itu dibagikan melalui instagram pribadinya yang kemudian diunggah ulang oleh akun fanbase @official_syrb, Rabu (23/12/2020).

"Yey finally all the way from LA, thank you my lovely husband," ujar Inces girang.

Tak tanggung - tanggung Reino bahkan langsung memberikan 2 sepatu boots yang nampak terbuat dari kulit hewan asli dengan harga yang sangat mahal.

"Get the shoes and another one, yey happy wife, thank you sayang, i love u bagus banget," imbuh Inces.

Dalam unggahannya itu terlihat Syahrini mendapat sepasang ankle boots berwarna coklat dan sepasang long boots berwarna merah hati.

Dari desainnya yang mewah dan negara asal Los Angeles tempat tersebut berasal, bisa dipastikan sepatu - sepatu hadiah dari Reino Barack tersebut memiliki harga fantastis.