Link Voting Klub Persija, Persib, Arema FC dan Persebaya Jadi Klub Paling Populer di ASEAN Versi AFC

BANJARMASINPOST.CO.ID - Empat tim Liga 1 Indonesia berpeluang besar menjadi klub sepakbola paling populer di Asia Tenggara.

Pasalnya Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC tengah mencari klub sepak bola yang paling populer di Asia.

Dengan tema, 'The search for Asia's Most Popular Football Club: ASEAN' AFC mencari klub-klub populer dari ASEAN atau kawasan asia tenggara.

Voting bisa dilakukan secara langsung di laman resmi AFC mulai 22-25 Desember 2020.

Empat tim Indonesia yang berhasil masuk ke 10 nominasi adalah Persija, Persib, Arema FC dan Persebaya.

Mereka akan bersaing dengan tim-tim dari Malaysia, Thailand, Vietnam dan Australia.

Ada enam klub lain dari empat negara yang ada di bawah AFC. Mereka adalah Johor Darul Ta’zim dan Perak FA (Malaysia), lalu Hanoi FC dan Hoang Anh Gia Lai (Vietnam), serta Buriram United (Thailand) dan Western Sydney Wanderers (Australia).

Sesi latihan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Gedebage, Bandung, Jumat (14/8/2020). (SUTANTO_NURHADI_PERMANA/PersibOfficial via Bolasport)

Nantinya, dua klub teratas akan maju ke jajak pendapat sesi final, Minggu (27/12/2020) menantang Tractor SC, Persepolis FC, Shanghai Shenhua dan Suwon Samsung Bluewings.

Link Voting Tim Liga 1 Indonesia menjadi tim paling populer di Asean versi AFC bisa diakses di sini :

voting