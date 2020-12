Tahan Hawa Nafsu, Luna Maya Ungkap Resolusi di Tahun Baru 2021 Saat Ramai dengan Ryochin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dikabarkan mau menikah dengan Ryochin, aktris Luna Maya kini membeberkan resolusi di tahun 2021 yang mendatang.

Rupanya, Luna Maya ini ingin mengendalikan hawa nafsu di tahun depan, dan bukan menikah di tahun 2021 mendatang.

Bukan hanya itu, mantan kekasih Ariel NOAH mengaku punya Resolusi Tahun Baru agar tubuhnya semakin bugar dan sehat.

Satu cara agar tubuh Luna Maya bugar di tahun depan, mantan kekasih Reino Barack tersebut akan mengurangi konsumsi gula.

Baca juga: Akhirnya Gading Marten Buka Suara Soal Hubungan dengan Karen Nijsen, Roy Marten Bereaksi

Baca juga: Wajah Gisel Kala Penuhi Panggilan Polisi Soal Video Syur 19 Detik, Pacar Wijin Sempat Ucap Ini

"Resolusi aku tahun depan nih, you know what I'm gonna do? Aku pengin fit banget badanku," ujar Luna Maya.

"Fit itu I mean I really really wanna cut sugar (saya sangat ingin mengurangi konsumsi gula)," lanjutnya seperti Grid.ID (grup Banjarmasinpost.co.id) kutip dari YouTube Luna Maya yang diunggah Sabtu (19/12/2020).

Tak hanya mengurangi gula, aktris 37 tahun ini juga akan mulai membatasi bahan dasar karbohidrat dan gorengan.

Diakui Luna, selama ini ia tak pernah bisa berhenti mengonsumsi karbohidrat dan gorengan.

"Makannya bener-bener coba dibatesin. Misalkan kayak carbs gitu, terus goreng-gorengan."

"Itu yang dari dulu aku gak bisa. Kenapa? I love foods, I love eating," terangnya.