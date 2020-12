Jadwal Boxing Day Liga Inggris Pekan Ini, Arsenal vs Chelsea dan Leicester City vs Man United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris di Mola TV bertajuk Boxing Day mulai berlangsung Sabtu (26/12/2020) malam.

Laga Boxing Day Liga Inggris Pekan ini dipanaskan laga-laga big match di antaranya Leicester City vs Man United, Liverpool vs West Brom dan Arsenal vs Chelsea.

Tuan rumah Leicester City menjamu Manchester United di mana kedua tim tengah dalam persaingan memperebutkan gelar juara.

Leicester asuhan Brendan Rodgers tampil impresif musim ini. Mengandalkan Jamie Vardy di lini depan, The Foxes merupakan salah satu tim paling produktif di liga.

Sementara itu, Manchester United perlahan mulai merangkak naik di klasemen.

Bruno Fernandes menjadi tumpuan The Red Devils di lini tengah untuk bisa membawa pulang poin dari markas Leicester.

Sedangkan big match lainnya akan mempertemukan Arsenal vs Chelsea di Emirates Stadium.

Baik armada Mikel Arteta maupun anak asuh Frank Lampard masih berupaya menemukan konsistensi permainan di musim ini.

Meski tim tamu lebih diunggulkan jelang laga, The Gunners boleh sedikit percaya diri lantaran mampu keluar sebagai pemenang dalam pertemuan terakhir kedua tim di final Piala FA, Agustus lalu.

Sabtu, 26 Desember 2020