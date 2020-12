Semakin Sporty, Yamaha Luncurkan All New Aerox 155 Connected MotoGP Edition

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA – Sebagai wujud apresiasi terhadap pencinta MotoGP di Indonesia dan semangat sportifitas MotoGP dunia, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg. (PT YIMM) meluncurkan edisi khusus MotoGP untuk All New Aerox 155 Connected yang tampil dengan spesial livery ‘Monster Energy Yamaha MotoGP (MEYM) Team’ pada Selasa (15/12).

Kehadiran spesial livery yang menyerupai motor dua pembalap dunia Yamaha yaitu Valentino Rossi dan Maverick Vinales ini tentu akan memperkuat aura sporty dan agresif pada motor tersebut, sehingga membuat para penggunanya semakin bangga saat berkendara.

Selain menyajikan livery spesial yang mengkombinasikan warna hitam khas Monster Energy dengan sentuhan aksen biru racing Yamaha, varian ini turut pula mengusung emblem Yamaha berwarna emas (Yamaha Gold Emblem) yang menambah nilai istimewa serta eksklusivitas pada motor.

“All New Aerox 155 Connected MotoGP edition dihadirkan untuk menjawab harapan para pecinta MotoGP Indonesia yang tidak hanya menginginkan motor dengan desain body yang sporty namun juga livery racing khas MotoGP. Edisi spesial ini juga turut merefleksikan semangat juara para pembalap MotoGP Yamaha dalam berkompetisi di kasta tertinggi kerjauaran balap motor dunia,” ungkap Antonius Widiantoro selaku Manager of Public Relation PT Yamaha Indoensia Motor Mfg.

Munculnya livery ‘Monster Energy Yamaha MotoGP (MEYM) Team’ merupakan hasil atas terjalinnya kerja sama sponsorship antara pihak Yamaha dengan Monster Energy pada musim balap 2019.

Spesial livery ini diyakini akan mendapat sambutan yang luar biasa di tengah masyarakat, mengingat tingginya animo masyarakat Indonesia terhadap ajang balap MotoGP.

Selain All New Aerox 155 Connected/ ABS, varian MotoGP series juga hadir pada motor-motor Yamaha lainnya seperti YZF-R25, YZF-R15, All New Vixion serta MX King 150.

All New Aerox 155 Connected/ ABS MotoGP edition dipasarkan seharga Rp 29.500.000 OTR Jakarta.

Untuk informasi lebih lanjut terkait produk silahkan kunjungi websiter resmi Yamaha Indonesia di https://www.yamaha-motor.co.id/