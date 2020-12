Eryck Amaral Bantah Tak Perhatikan Anak, Suami Aura Kasih Ungkapkan Kerinduan dengan Arabella

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya suami Aura Kasih, Eryck Amaral, buka suara. Eryck Amaral dalam unggahan di instagram pribadinya membantah tuduhan bahwa ia tak memberikan perhatian pada anaknya, Arabella.

Tampak terlihat dari Story Instagramnya, Eryck Amaral juga menyisipkan pesan untuk si buah hati dengan ungkapan cinta dan kerinduan.

"Whatever happens u still my daugther (Apa pun yang terjadi kamu tetap anakku)," tulis Eryck Amaral dikutip Grid.ID, Jumat (25/12/2020).

Eryck juga membagikan momen kebersamaannya dengan anak perempuan lain diketahui hasil buah cintanya dengan istri sebelum Aura Kasih.

"Malaikat kecil," kata Eryck dalam keterangan.

Dalam rangkaian akhir Stories Instagramnya itu, ia menegaskan bahwa betapa pentingnya anak bagi hidup Eryck.

Eryck menambahkan, ia tak perlu bertengkar dengan siapapun untuk menunjukan rasa cintanya.

unggahan di instagram Eryck Amaral (intsagram.com)

"Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap mempunyai dua anak dan mereka yang terpenting dalam hidupku," ujar Eryck menambahkan.

"Aku tidak mau bertengkar dengan siapapun untuk membuktikan betapa aku rindu dan mencintai anakku," sambungnya.

Seolah tak kuasa menampung keresahan hatinya, kini pelantun lagu 'Asmara' itu, membagikan Story bernada sindiran.