Penyebab Nia Ramadhani Disebut Jahat oleh Putranya, Istri Ardi Bakrie Nekat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mengabulkan permintaan kedua anaknya Mainaka Zanatti Bakrie dan Magika Zalardi Bakrie untuk bermain, Nia Ramadhani justru disebut jahat.

Saat ini Ardi Bakrie diketahui sedang memboyong keluarganya termasuk sang istri, Nia Ramadhani untuk menghabiskan akhir tahun dengan pergi berlibur ke Dubai.

Menantu Aburizal Bakrie itu mengajak anak-anaknya untuk mengunjungi salah satu taman bermain terbesar bertema Hollywood yakni Motiongate Dubai.

Hal tersebut diketahui dari unggahan story instagram Nia Ramadhani @ramadhaniabakrie, Kamis (24/12/2020).

Dalan story yang dibagikannya Nia mengatakan bahwa keduanya memiliki keinginan untuk bermain wisata arung jeram yang dilakukan diatas kolam yang dibentuk menyerupai sungai dengan arus yang cukup deras.

"Me with the boys, yang semalem gagal main ride semacam "arung jeram" jadi gantinya hari ini," tulis Nia.

Terlihat Nia bersama satu kerabat dan kedua putranya itu berjalan kaki di sekitaran taman bermain tanpa didampingi oleh Ardi Bakrie.

"Naka kamu ajak mama jalan kaki lewat mana sampai mana nih, mama gak apal deh kayanya salah deh de yaudah coba," tutur Nia.

Setelah menaiki wahana bermain yang diinginkan, terlihat rona ketakutan dan sedikit gugup di kedua wajah putra Nia meski mereka yang bersikukuh mengajang sang mama untuk menaikinya.

"Ayo ini nih yang kalian tunggu - tunggu nih," ujar Nia.