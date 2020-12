Tubuhnya Kalah Seksi, Nikita Mirzani Minder Bersanding dengan Anastasya Khosasih

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bersanding dengan selebgram Anastasya Khosasih, artis Nikita Mirzani mengaku minder.

Rupanya, tubuh artis Instagram berusia 18 tahun itu bagi Nyai-- sapaan Nikita Mirzani-- begitu apik.

Artis yang sempat berseteru dengan pihak Habib Rizieq Shihab itu mengungkapkannya saat mengundang Anastasya Khosasih ke rumahnya.

Bersama Anastasya, Nikita Mirzani mengajaknya berbincang banyak tentang hal-hal dewasa.

Terutama terkait kehidupan dan pergaulan bebas sosok yang disebutnya sebagai 'Pemersatu Bangsa' tersebut.

Nikita Mirzani bahkan sempat mengaku ingin menjadi manajernya bila Anastasya berminat terjun ke dunia entertainment.

"Thank you so much, keep going that, pokoknya gue demen banget sih sama cewek-cewek berani kayak lu gitu," ujar Nikita Mirzani dikutip dari YouTube Crazy Nikmir REAL, Jumat (25/12/2020).

Nikita Mirzani sempat mengira Anastasya adalah gadis yang nakal.

Namun, rupanya Anastasya masih cukup baik menurut penilaiannya.

"Gue pikir lu tuh nakal ya, ternyata enggak," kata Nikita.