All New NMAX 155 Connected Jadi Motor Terbaik di Tahun 2020

BANJARMASINPOST.CO.ID – Setelah dinobatkan sebagai “Bike of The Year” pada gelaran Otomotif Award 2020, kini skutik premium All New NMAX 155 Connected kembali meraih gelar bergengsi yaitu “Motorcycle of The Year” dan “Best Skutik di kelas 150cc” dalam ajang penghargaan GridOto Award 2020 yang berlangsung pada Selasa, 15 Desember 2020.



Penghargaan ini diberikan setelah melalui serangkaian seleksi dan uji performa berdasarkan parameter penilaian yang meliputi desain, fitur, teknologi, performa, handling, posisi berkendara, konsumsi bahan bakar, harga, serta unsur nilai kebaruan yang dilakukan oleh pihak GridOto.



Dengan beragam penghargaan yang diraih oleh All New NMAX 155 Connected sejak pertama kali diluncurkan, tentu akan semakin meningkatkan kebanggaan bagi para pengguna setianya serta mempertegas posisi All New NMAX 155 Connected sebagai “Dream Bike” yang diapresiasi oleh banyak orang.

Selain itu, motor ini juga semakin terbukti kualitasnya dalam menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia yang beragam.



“Salam Semakin Di Depan! Ini merupakan sebuah kehormatan bagi seluruh Dealer Yamaha, dan Karyawan YIMM mendapatkan penghargaan yang fantastis ini. All New NMAX 155 adalah motor pertama yang memiliki fitur koneksi dimana konsumen dapat terhubung dengan sepeda motor melalui smartphone. Ini merupakan hasil dari pengembangan yang telah Yamaha lakukan dalam beberapa tahun untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan,” ungkap Minoru Morimoto, President Director & CEO PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.



Morimoto juga berharap seluruh konsumen sepeda motor di Indonesia dapat senantiasa sehat dan kuat dalam menghadapi kondisi yang penuh tantangan ini, agar kedepannya dapat kembali menikmati aktivitas berkendara di masa normal bersama produk-produk Yamaha.



“Kami berharap semua konsumen sepeda motor dapat selalu sehat dan tetap kuat. Kami ingin dapat terus terhubung dengan lebih banyak konsumen setelah situasi kembali normal untuk mendukung mobilitas harian melalui line up produk kami yang lengkap dan jaringan service yang luas. Yamaha dalam segala kondisi, selau memperisapkan langkah-langkah selanjutnya agar konsumen dapat senantiasa menikmati kehidupan bersepeda motor dengan Yamaha. Kami ingin semua orang selalu berharap ‘SESUATU YANG BARU’ dari Yamaha. Kami menunggu anda berkendara lagi di jalan dengan sepeda motor. Full Gasspoll!,” tambahnya.

MAXI Feature

All New NMAX 155 Connected telah dilengkapi dengan fitur Y-Connect* yang memudahkan pengendara dalam mendapatkan informasi terkait notifikasi telepon dan pesan masuk di dashboard motor, informasi konsumsi bahan bakar, informasi lokasi parkir terakhir saat terhubung dengan aplikasi, rekomendasi perawatan yang menunjukan kondisi aki dan oli, notifikasi malfungsi, sampai dengan fitur Revs Dashboard yang menarik bagi pengguna.



Aplikasi Y-Connect juga memiliki fitur Rank yang menghibur bagi konsumen dalam menikmati aktivitas berkendaranya.

Karena mereka dapat saling berkompetisi dengan sesama pengguna CCU model (motor Yamaha yang memiliki fitur Y-Connect) dalam hal jarak tempuh maupun poin eco riding.

Motor ini juga dilengkapi dengan fitur unggulan lainnya seperti Smart Key System* dengan Immobilizer dan Answer Back System sehingga mudah mencari posisi parkir motor, Electric Power Socket untuk mengisi daya batre smartphone pengendara dan Handle Bar Switch Control yang berfungsi memudahkan anda memilih tampilan informasi dan pengaturan pada speedometer (tombol pengatur berada di handle sebelah kiri).



MAXI Comfort

All New NMAX 155 Connected memiliki ruang kaki yang luas sehingga posisi berkendara menjadi lebih rileks untuk jarak dekat maupun jauh serta sub tank suspension untuk mendukung performa berkendara yang lebih nyaman di berbagai kondisi jalan.



MAXI Style

All New NMAX 155 Connected dibekali lampu depan dan belakang berteknologi LED dengan Hazard Lamp yang desainnya mewarisi MAX series DNA.

Untuk mendukung barang bawaan yang banyak, motor ini memiliki bagasi yang luas, dapat menyimpan helm full face berukuran XL***.

Multifunction Digital Speedometer dengan desain modern yang informatif serta Front Compartment tertutup yang praktis untuk menyimpan barang bawaan turut dihadirkan pada motor.



Total New Engine 155cc

Di sektor dapur pacu All New NMAX 155 Connected mengusung Total New Engine Blue Core 155cc berteknologi Variable Valve Actuation (VVA) yang membuat torsi dan tenaga merata di setiap putaran mesin.

Motor ini juga membawa teknologi Smart Motor Generator (SMG) sehingga starter mesin menjadi lebih halus, serta Stop & Start System (SSS) untuk mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak perlu saat motor sedang berhenti.



Dengan mesin baru yang sarat akan teknologi tersebut, All New NMAX 155 Connected dapat menghasilkan tenaga maksimum sebesar 11.3 kW / 8.000rpm dan torsi maksimum sebesar 13.9Nm / 6500rpm.



Untuk sistem pengereman yang lebih optimal, motor ini juga dilengkapi dengan Dual Channel ABS** serta Traction Control System** untuk mengurangi risiko ban belakang selip saat berakselerasi di berbagai kondisi permukaan jalan.



Untuk informasi lebih lanjut terkait produk silahkan kunjungi websiter resmi Yamaha Indonesia di https://www.yamaha-motor.co.id/ (aol)



*Hanya tersedia pada varian Connected dan Connected/ABS

**Hanya tersedia pada varian Connected/ABS

***Dengan jenis dan bentuk tertentu