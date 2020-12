Foto Telanjang Dada Verrell Bramasta Disorot, Jumlah Tato yang Hiasi Tubuh Mantan Natasha Wilona

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kerap tampil rapi dengan pakaian serba modis, penampakan tato baru di bagian tubuh Verrell Bramasta yang jarang terlihat buat heboh netizen.

Mantan kekasih Natasha Wilona itu memang selalu sukses menarik perhatian berkat raut wajah tampan dan tubuh atletis yang dimilikinya.

Selera berpakaian putra Venna Melinda itu pun selalu menjadi sorotan akibat seringnya dibalut dengan barang - barang branded mulai dari ujung kaki hingga ujung kepala.

Jarang memperlihatkan bagian dalam tubuhnya, Verrell tiba - tiba saja membuat heboh netizen saat mengunggah beberapa foto bertelanjang dada yang menunjukkan secara jelas bentuk badannya di akun instagram pribadinya @bramastavrl, Sabtu (26/12/2020).

"What do you think?" tulis Verrell.

Selain memperlihatkan bentuk tubuh, penampakan beberapa tato baru yang sengaja dipamerkan oleh Verrel di bagian badannya itu juga berhasil membuat heboh netizen pasalnya selama ini lawan main Ranty Maria itu tak pernah menunjukkannya.

Terhitung setidaknya ada empat tato yang terpampang di bagian tubuh Verrel dengan berbagai motif dan tulisan.

tato tersebut tersebar di bagian belakang telinga kanan, dada kiri, lengan kiri dan dibawah pusat.

Di Bagian belakang telinga kanan Verrell memiliki tato berbentuk simbol yang tak diketahui maknanya.

Sementara dibagian dada ia menuliskan kata karma, di bagian bawah pusat ia meletakan kata right place, dan dibagian lengan kiri pesinetron muda itu menggambar tato menyerupai gunung dengan tulisan unbroken.