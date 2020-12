Lesti Kejora Tak Ada, Ayu Ting Ting Masuk di Daftar Artis Indonesia Wajah Tercantik Dunia 2020

Artis yang masuk nominasi wanita tercantik 2020 versi TC Candler.100 Most Beautiful and 100 Handsome Faces of 2020 akan diumumkan pada 27 Desember 2020 waktu setempat. Tak ada Lesti Kejora, ada Ayu Ting Ting.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lesti Kejora tak termasuk dalam daftar. Pacar Rizky Billar ini tak ada, yang ada yakni Agnez Mo hingga Agnez Mo. Kemudian ada Pevita Pearce, Jihane Almira, Jessica Iskandar hingga Raisa dan Natasha Wilona.

Simak deretan artis Indonesia yang masuk dalam daftar 100 Wanita Tercantik Dunia versi TC Candler.

Dijadwalkan, 100 Most Beautiful and 100 Handsome Faces of 2020 akan diumumkan pada 27 Desember 2020 waktu setempat.

Ya, seperti tradisi tahun-tahun sebelumnya, TC Candler telah merilis nominasi untuk 100 Most Beautiful Faces in 2020 dan 100 Most Handsome Facers in 2020.

Nah, TC Candler memang merilis nominasi wajah tercantik dan tertampan sebagai ajang tahunan yang populer.

TC Candler akan mengumumkan hasil 100 Most Beautiful Face 2020 melalui akun Instagram @tccandler.

Lalu siapa sajakah artis atau public figur asal Indonesia yang masuk nominasi dengan wajah tercantik TC Candler?

Berikut Tribunnews rangkum dari nominasi akun Instagram TC Candler:

1. Chelsea Islan

Wanita bernama lengkap Chelsea Elizabeth Islan ini juga masuk ke dalam nominasi 'The 100 Most Beautiful Faces 2020' versi TC Candler.