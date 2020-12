Akhirnya Go Public, Potret Mesra Jonatan Christie dengan Shania eks JKT48 Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya Shania Junianatha eks JKT48 memamerkan kemesraannya dengan Atlet Bulutangkis Indonesia, Jonatan Christie alias Jojo.

Ya, melalui unggahan di Instagramnya, Sania membagikan potret ketika dirinya menikmati malam bersama Jonatan Christie.

Hubungan Shania dan Jonathan sebenarnya sudah tercium lama, hanya saja selama ini mereka belum terbuka kepada publik.

Melalui unggahan itu keduanya mengisyaratkan untuk Go Public.

"All I want for Christmas is ...," tulis Shania eks JKT48 dalam keterangan unggahan itu.

Atlet yang akrab disapa Jojo itupun langsung menuliskan komentar di unggahan Shania.

"ME!!" singkat Jojo.

Sementara itu, melalui Instagram pribadinya, Jojo juga mengunggah foto ketika dirinya bersama Shania.

Jojo terlihat mengunggah beberapa foto saat bersama Shania.

Keduanya tampil dengan serasi, Shania dengan dress berwarna putih sedang Jojo mengenakan jaket dengan kaos putih.