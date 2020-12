Jadwal Liga Champions Live SCTV, Barcelona vs PSG Dipanaskan Pochettino, Messi Terbawa-bawa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Babak 16 besar Liga Champions (UEFA Champions League/ UCL) 2020/201 menjanjikan sejumlah laga mearik.

Jadwal Liga Champions/UCL babak 16 besar adalah pada Rabu 17 Februari 2021 yang disiarkan langsung SCTV.

Ada Barcelona vs PSG juga Atletico Madrid vs Chelsea, Atalanta vs Real Madrid serta sejumlah pertandingan menarik lainnya menanti di 16 besar UCL musim ini.

Jadwal Barcelona vs PSG di Liga Champions adalah pada Rabu 17 Februari 2021 dini hari WIB dan jadi laga pembuka babak 16 besar UCL.

Pertarungan antara Barcelona dan Paris Saint-Germain menjadi yang sangat menyita perhatian di babak 16 besar Liga Champions.

Selain pertemuan Lionel Messi dan Neymar, diangkatnya Mauricio Pochettino sebagai pelatih PSG menambah panas laga ini.

Baca juga: Rekor Gol Lionel Messi untuk Barcelona Diprotes Santos, Pele Diklaim Lebih Baik dengan 1.091 Gol

Baca juga: Penyerang Chelsea Krisis Gol Jelang Kontra Aston Villa, Timo Werner Letoi, Lampard Minta Ini

Kedatangan Pochettino menyeret nama megabintang Barcelona, Lionel Messi, ke dalam daftar perekrutan anyar PSG.

Laporan Le Parisien yang dikutip Kompas.com menyebutkan Lionel Messi menjadi incaran utama ketika jendela bursa transfer mulai terbuka.

Pada 1 Januari 2021 mendatang, status La Pulga, julukan Messi, akan berubah menjadi free transfer.

Hal itu mengingat kontrak Messi dengan Barcelona akan berakhir pada 30 Juni 2021 dan kedua pihak belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak.