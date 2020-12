Jadwal Liga Inggris Malam Ini Siaran Live Net TV & Mola, Palace vs Leicester, Chelsea vs Aston Villa

Jamie Vardy (kanan) berjabat tangan dengan Harry Maguire (kiri) setelah pertandingan sepak bola Liga Inggris Premier Inggris antara Leicester City vs Manchester United di King Power Stadium di Leicester, Inggris tengah pada 26 Desember 2020. The pertandingan selesai 2-2.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Liga Inggris pekan 16 akan mulai berlangsung malam ini, yang jadi penutup Premier League di tahun 2020.

Jadwal Liga Inggris malam ini Senin (28/12/2020) adalah Crystal Palace vs Leicester serta Chelsea vs Aston Villa.

Tak cuma itu di pekan 16 Liga Inggris ini juga ada pertandingan Newcastle vs Liverpool, Manchester United vs Wolves, Everton vs Man City dll.

Liga Inggris bisa ditonton lewat Net TV dan TV Online Mola TV.

Liga Inggris pekan 16 ini adalah pertandingan terakhir Premier League di tahun 2020.

Pertandingan Crystal Palace vs Leicester City Senin (28/12/2020) adalah laga pembuka pekan 16 Liga Inggris, yang hanya berjarak tak sampai satu hari dari laga terakhir pekan 14.

Jamie Vardy dan kawan-kawan yang sedang tampil apik diprediksi mampu mengatasi perlawanan tim tuan rumah.

Pada pekan 15, Leicester City yang bermain melawan Manchester United Sabtu (26/12/2020) malam WIB bermain imbang 2-2.

Sedangkan, Newcastle United akan kembali melakoni partai sulit kedua secara beruntun saat Liverpool mendatangi St. James Park pada Kamis (31/12) dini hari WIB.

Sebelumnya The Magpies juga sudah melakoni partai berat kontra Manchester City.