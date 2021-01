Meriahkan Malam Tahun Baru 2021 Ini, Berbagi Ucapan Selamat Tahun Baru Romantis & Happy New Year

BANJARMASINPOST.CO.ID - Malam Tahun Baru 2021 sedang berlangsung hari ini Kamis 31 Desember 2020. Ayo berbagi ucapan Selamat Tahun Baru yang romantis.

Berikut kumpulan ucapan selamat Tahun Baru 2021 yang cocok dibagikan di media sosial.

Kesempatan bagi kamu untuk berbagi ucapan selamat untuk rekan, sahabat, kekasih, pasangan hidup dan keluarga.

Apalagi malam tahun baru kali ini spesial lantaran berbeda dari sebelum-sebelumnya.

Saat ini kita tengah dirundung pandemi covid-19. Oleh karena itu, saling memberi dukungan, berbagi ucapan yang memotivasi sangatlah berarti.

Berikut ini Kumpulan Ucapan Selamat Tahun Baru Romantis dikutip dari Newyearwishes.eu dan sumber lainnya. Happy New Year 2021:

1. Happy New Year. May the New Year bring to you warmth of love, and a light to guide your path towards a positive destination.

Selamat Tahun Baru. Semoga di Tahun Baru ini memberikan Anda kehangatan cinta, dan cahaya untuk memandu jalan Anda menuju tujuan yang positif.

2. As the new year renews all the happiness and good tidings, hope the joyful spirit keeps glowing in the your heart forever! Happy New Year!

Saat tahun baru memperbaharui semua kebahagiaan dan kabar baik, semoga tetap semangat, gembira, dan bersinar di hatimu selamanya! Selamat Tahun Baru!