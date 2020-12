Musim Depan, Atlet Kalsel Putut Maulana Berharap Gabung LCR Honda Lagi di MotoGP Esport

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Atlet MotoGP eSport asal Kalimantan Selatan, Putut Maulana, berharap di musim balap MotoGP Esport masih tetap bergabung dengan tim LCR Honda.

Atlet asal Banjarbaru ini mengaku tim LCR Honda sangat professional. Memberikan banyak support kepada dirinya dan memiliki interest yang tinggi terhadap MotoGP Esport.

"Masih banyak tim MotoGP yang tidak menganggap serius Esport dan tidak memberikan support. Mungkin untuk penyelenggara Dorna bisa membuat championship semakin bagus lagi," kata kelahiran Banjarmasin 28 Oktober 1989 ini.

Alumni SMA 1 Martapura ini pun berharap di musim 2021 dirinya bisa memperbaiki peringkat dari sebelum yang hanya bisa berada diperingkat 7 klasemen akhir. Mengakhiri MotoGP eSport musim ini, mengoleksi 93 poin dari delapan balapan.

Sebelumnya, di musim 2019, hasilnya pun cukup bagus dengan menempati peringkat 8 klasemen akhir.

Namun, kata alumni UMY Teknik Elektro 2007 tersebut, sebelum kembali berlaga di musim 202 harus menjalani seleksi lagi.

"Mungkin ke depan nya bisa lolos kualifikasi lagi untuk MotoGP Esport tahun depan," tambah peraih Best of the Rest of the World 2018, 2019 dan 2020 di MotoGP Esport ini.

Tahun lalu, ujar dia, seleksi masuk di timnya itu berdasarkan siapa yang tercepat. "Nah, musim lalu tercepat ke-7. Saat itu pilihannya tinggal tim satelit dan Aprilia Gresini MotoGP saja. Tapi saya pilih LCR Honda,” kata pria berkacama ini.

Ternyata kedekatannya dengan LCR Honda sudah terjalin sejak 2018. Saat itu Manajemen Tim yang bermarkas di Monte Carlo, Monako, sudah menghubunginya secara pribadi.

Di MotoGP Esport, Putut begabung bersama 11 pembalap. Rinciannya, sembilan peserta berasal dari Eropa dan tiga lainnya dari Australia, Brazil dan Indonesia.

