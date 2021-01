Malam Pertama Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman Rayakan Tahun Baru, Iis Dahlia Ikut Komentar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Baru beberapa bulan menjalin hubungan, ini adalah kali pertama pedangdut Ayu Ting Ting merayakan tahun baru bersama Adit Jayusman.

Kisah percintaan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman merupakan salah satu percintaan selebritis yang paling mencuri perhatian di sepanjang tahun 2020.

Pasalnya secara tiba-tiba putri Abdul Rozak ini kedapatan merayakan ulang tahun sang ibu dengan memboyong seorang pria misterius hingga memancing rasa penasaran netizen.

Sempat menyembunyikan jalan percintaannya dengan Adit Jayusman, secara perlahan Ayu mulai membuka diri dengan mengenalkan sosok kekasihnya itu di hadapan publik.

Baca juga: Uang yang Dihabiskan Nikita Mirzani Tahun Baruan di Bali, Bandingkan Ashanty dan Anang Hermansyah

Baca juga: Isu Miring Rumah Tangga Mulan Jameela dan Ahmad Dhani Kerap Muncul, Ini Cara Ibu Safeea Hadapinya

Diketahui Adit Jayusman adalah seorang duda beranak satu yang disebut Ayu Ting Ting bekerja sebagai seorang karyawan dan bukan datang dari kalangan entertain.

Kedekatan Ayu dan Adit semakin lama semakin terlihat mesra dan semakin akrab dengan keluarga satu sama lain.

Bahkan kedua putri mereka yakni Bilqis dan Rania juga memiliki hubungan yang sangat dekat bak saudara kandung.

Santer dikabarkan akan menikah pada tahun 2021 mendatang, lewat unggahan foto di akun instagram pribadinya, Jumat (1/1/2020) Ayu Ting membagikan momen malam pertama perayaan tahun barunya dengan Adit Jayusman.

Dalam beberapa foto yang diunggah Ayu dan Adit nampak romantis memainkan kembang api sambil mengenakan pakaian santai.

"Happy new year 2021 from us #bismillah #bersyukur," Tulis Ayu.