Postingan Lee Jong Suk Setelah Wamil, Aktor Korea Itu Kabarkan Soal Film The Witch 2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktor While You Were Sleeping, Lee Jong Suk telah resmi menyelesaikan tugas wajib militernya, Sabtu (2/1/2021).

Postingan terbaru akun Instagram miliknya @jongsuk0206, ia membagikan foto terbaru.

Di foto tersebut, Lee Jong Suk memakai topi, jaket hitam, dan masker senada warna jaket.

"Aku pulang," tulisnya.

Penggemar pun membanjiri kolom komentar.

@syifaanssa: Yaampun balik dong beb

@nisayup: WELCOME BACK!!!!!

@i__soheil__: Welcome

@ityssyn.www: Gamtenk bgt

Lee Jong Suk diketahui memulai wajib militernya sebagai prajurit cadangan di Administrasi Tenaga Kerja Militer sejak 26 Februari 2019 lalu.