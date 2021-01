Prediksi Juventus vs Udinese di Serie A Live RCTI, Terpuruk di Akhir Tahun, Ronaldo cs Ingin Bangkit

Live Streaming RCTI siarkan Juventus vs Udinese Serie A Liga Italia Senin (4/1/2021) dini hari WIB

BANJARMASIN POST.CO.ID - Terpuruk dari laga sebelumnya, tim Juventus akan bermain habis-babisan pada pertandingan pekan ke 15 Liga Italia Serie A saat menghadapi Udinese, Senin, (4/1/2021) pukul 02.00 WIB.

Pertandingan Juventus vs Udinese akan berlangsung di Alliaz Stadium dan akan disiarkan via Live Streaming RCTI Plus.

Kemenangan akan menjadi harga mutlak setelah hasil pahit diraih Nyonya Tua, julukan Juventus, di akhir tahun

Posisinya diperingkat enam klasemen sementara dengan 24 poin. Terpaut 10 poin dengan pemuncak klasemen AC Milan dengan 34 poin.

Juara bertahan ini akan menjamu peringkat 12 klasemen yakni Udinese pada pekan ke-15 Serie A. Dua tim ini sama-sama menelan kekalahan pahit di laga terakhirnya.

Pada pekan ke-14, Juventus dipermalukan sang rival Fiorentina di Turin.

Tim besutan Andrea Pirlo itu tumbang 0-3.

Mereka juga kehilangan Juan Cuadrado yang diganjar kartu merah.

Ditambah pembatalan kemenangan WO mereka atas Napoli dari pekan ke-3, Cristiano Ronaldo dkk pun terlempar dari empat besar klasemen sementara.

Gelandang Juventus, Rodrigo Bentantur mengatakan kemenangan jadi harga mutlak yang ingin diraih oleh timnya.