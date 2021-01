G-Dragon Pamer Foto 5 Tangan, Nama Seungri dan Bigbang Terbawa-bawa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Leader Bigbang, G-Dragon membuat heboh penggemar dengan postingan terbarunya di akun Instagram @xxxibgdrgn.

Postingan pertama di 1 Januari 2021, pemilik nama asli Kwon Ji Young membagikan dua foto.

Foto pertama adalah dirinya sendiri dengan efek blur, foto kedua memperlihatkan lima tangan member Bigbang dalam efek hitam putih.

GD hanya menambahkan caption #20210101 pada foto tersebut.

Para penggemar pun mulai berasumsi isyarat comeback Bigbang dalam waktu dekat.

Kolom komentar dibanjiri harapan dan dukungan netizen agar maknae Seungri bisa kembali ke boyband asuhan YG Entertainment.

@xxiiyong: BIGBANG is 5

@_cheese1416_: BIGBANG IS FIVE. Happy New Year, Jiyong!

@yeallowvelvet.88: BIGBANG OT5

@viridian.fsj: OT5 forever