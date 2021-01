Profil Wendy Wilson yang Main di Sinetron Aku Bukan Dia, Tayang di ANTV Mulai 4 Januari 2020

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya mengawali Tahun 2021 dan bisa jadi pesaing Sinetron Ikatan Cinta RCTI, ANTV menghadirkan tayangan spesial terbaru Sinetron Aku Bukan Dia. Dibintangi Wendy Wilson, ini profilnya.

Sinetron Aku Bukan Dia menemani waktu istirahat pemirsa setia ANTV mulai Senin (4/1/2021) dan diputar setiap Senin sampai Minggu pukul 21.00 WIB.

Digarap rumah produksi Multivision Plus, sinetron Aku Bukan Dia mengisahkan tiga gadis kembar identik yang harus terpisah sejak bayi dan menjalani kehidupan berbeda.

Muncul konflik besar saat mereka dipertemukan kembali.

Melalui serial Aku Bukan Dia, pemirsa akan melihat perhatian dan kasih sayang orang tua akan memengaruhi sifat dan karakter tiga gadis kembar yang terpisah.

"Alur ceritanya dikemas dengan konflik keluarga dan percintaan diharapkan dapat menghibur para permirsa setia ANTV," kata Gunawan, Senior Manager Acquisition and Distribution ANTV.

Serial Aku Bukan Dia berawal dari kisah Willy (dimainkan Atalarik Syah) yang menikahi Ajeng (Ananda Lontoh), gadis desa yang dicintainya.

Tanpa Ajeng ketahui, Willy telah memiliki istri bernama Elisa (Intan RJ), namun belum memiliki anak.

