Aksi Betrand Peto Gendong Sarwendah ke Kamar Terekam, Tubuh Istri Ruben Onsu Berbalut Handuk

YouTube The Onsu Family

BANJARMASINPOST.CO.ID - Keakraban penyanyi Betrand Peto dengan ibu angkatnya Sarwendah kembali terlihat di sebuah momen saat berenang di kolam.

Istri Ruben Onsu itu telah selesai mandi dan naik ke tepian kolam renang di villa miliknya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat.

Onyo, sapaan Betrand Peto, langsung sigap mengambilkan handuk berwarna biru dan putih menutupi tubuh Sarwendah yang basah kuyup.

Hal ini terlihat dalam unggahan video di kanal youtube The Onsu Family, Senin (4/1/2021).

Tetiba, penyanyi Kelahiran NTT langsung menggendong Sarwendah menuju kamar.

"Kesempatan gak datang dua kali bunda," ucap Onyo sambil membopong Sarwendah.

"Onyo licin nyo, pelan-pelan nyo," Kata Sarwendah.

Setelah sampai di depan kamar, Onyo memberikan isyarat tertentu kepada Sarwendah. Namun istri Ruben Onsu tak menyadari hal itu.

"Thank you, terus you maunya apa, dikasih hati minta jantung," ucap ibu kandung Thalia Putri Onsu.

Betrand Peto pun pergi berlalu meninggalkan Sarwendah dengan raut wajah cemberut.