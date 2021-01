Kelihaian Nathalie Holscher yang Bikin Sule Sulit Mengimbangi Diungkap, Ayah Rizky Febian : Yes Yes

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pasangan Sule dan Nathalie Holscher kini sedang menikmati masa sebagai suami istri. Terungkap ada satu kelihaian Ibu Tiri Rizky Febian dan Putri Delina yang sulit diimbangi akhirnya terungkap.

Ayah Ferdinan itu sampai harus belakang, agar bisa lancar melakukan kemampuan yang serupa dengan Nathalie Holscher.

Ayah Rizky Febian itu sampai harus belajar melalui film.

Beberkan tips belajar yang dijalani. Sule kerja keras agar bisa mengimbangi kelebihan yang dimiliki sang istri.

"Jadi semalem Akang nonton film sendirian, nonton Jackie Chan sambil belajar.

Tapi sekarang udah alhamdulillah membiasakan ngobrol tadi pakai bahasa Inggris," ungkap Nathalie Holscher dikutip dari YouTube SULE Channel, Senin (04/01/2021).

"Yes yes yes," jawab Sule yang membuat sang istri tergelak tawa.

Dirinya mengajak Nathalie untuk berbicara dalam bahasa inggris.

"You speak english to me today yes," ujarnya.

Ayah Rizky Febian itu mulai belajar dengan menonton film-film berbahasa inggris.