Satu Bagian Tubuh Nikita Mirzani Saat Kenakan Dress di Pantai Bikin Salfok, Ini Pemicunya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Nikita Mirzani tengah berlibur di Bali bersama teman-temannya sesama selebritas.

Kegiatan liburan artis yang akrab disapa Nyai itu terekspos pada postingan-postingan nyai di akun Instagram miliknya @nikitamirzanimawardi_172.

Terbaru, Nyai Nikita membagikan foto berlatar belakang pantai.

Ia mengenakan dress hitam dengan belahan dada rendah dan bagian paha yang terbuka.

Mantan istri Sajad Ukra pun memakai topi branded berwarna coklat.

Total ada tiga foto yang diposting Nikita pada Senin (4/1/2021). Foto pertama ia tampak berjalan menyusuri pantai.

Foto kedua ia ulurkan tangan, dan foto ketiga tampak lebih dekat pengambilan gambarnya.

"One of the greatest regrets in life is being what others would want you to be, rather than being yourself...," tulisnya.

Sontak postingan terbaru ibu 3 anak menuai beragam komentar dari warganet.

@meylanii_1210: Aku salfok nyaaaiii