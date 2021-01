Susul Jennie Debut Solo 2018, Rose dan Lisa Blackpink Telah Syuting MV Terbaru

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar gembira dinanti-nantikan Blink, Rose dan Lisa Blackpink dikabarkan segera debut solo di 2021.

Dilansir Allkpop, dua member Blackpink asuhan YG Entertainment telah merampungkan syuting music video (MV) debut solo mereka.

Sebelumnya Rose dan Lisa memang dikabarkan akan segera melaksanakan syuting video musik debut solo mereka di bulan Januari 2021.

Sejak Jennie merilis lagu solonya bertajuk "Solo" pada November 2018, YG Entertainment telah berjanji bahwa member Blackpink lainnya juga akan debut solo.

Keduanya sudah merampungkan syuting video musik dan YG Entertainment akan segera mengumumkan jadwal debut solo Rosé dan Lisa dalam waktu dekat.

YG Entertainment memang telah mengkonfirmasi Rosé dan Lisa sebagai anggota Blackpink selanjutnya yang akan debut solo.

Member lainnya, Jisoo tengah disibukkan syuting proyek drama terbarunya berjudul Snowdrop.

Antusiasme penggemar menanti debut member Blackpink tampang pada postingan Rosé di akun Instagram @roses_are_rosie.

@blackpinktofficials: Rosé Solo is coming

@eskimo7474: We are so Happy for your Solo Project!!! God Bless